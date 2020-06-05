2020-06-05T06:07:03+03:00
Происшествия

Тушили 74 спасателя: в центре Екатеринбурга сгорела заброшенная школа

Огонь практически полностью уничтожил здание, но все обошлось без пострадавших
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в центре Екатеринбурга произошел крупный пожар. Около 01:28 диспетчеры МЧС получили сообщение о том, что на улице Мичурина горит двухэтажное здание заброшенной школы. На место сразу же выехали 20 бригад из 74 спасателей. Площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров.

- Из-за угрозы распространения огня по зданию ранг пожара был поднят до «Пожар №2». Быстрому распространению огня по зданию способствовали его конструктивные особенности: деревянные пустотные перекрытия и перегородки, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Локализовать огонь спасателям удалось лишь к 05:23. Для подачи воды внутрь здания были задействованы пожарные автолестницы и коленчатный подъемник. Для мониторинга воздуха на территории пожара работала специальная передвижная инженерно-химическая лаборатория. Превышения вредных веществ в воздухе обнаружено, к счастью, не было.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

По данным спасателей, на момент пожара здание заброшенной школы пустовало, в нем никого не было. Поэтому все обошлось, к счастью, без пострадавших. Из-за высокой температуры и ветхости конструкции огонь частично уничтожил крышу. Сейчас спасатели с помощью специальных инструментов разбирают сгоревшие конструкции и проводят проливку.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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