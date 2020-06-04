2020-06-04T18:10:02+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле хотят уволить директора школы, в которой учатся хулиганы, погасившие Вечный огонь

Владимиру Саламатову предложили написать заявление по собственному желанию
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: ИА «Между строк»Фото: ИА «Между строк»
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В Нижнем Тагиле хотят уволить директора школы № 4 Владимира Саламатова. Именно в этом учебном заведении учились подростки, которые потушили Вечный огонь, сообщает АН «Между строк».

В Нижнем Тагиле подростки затушили Вечный огонь.Видео: ИА Между строк

В управлении образования города попросили мужчину попросили написать заявление об уходе с поста руководителя по собственному желанию или по соглашению сторон. А учителя школы сочли такое наказание излишне суровым и даже выступили против увольнения Владимира Саламатова, записав обращение.

Напомним, что инцидент произошел на прошлой неделе. На видео видно, как одни из мальчиков заливает Вечный огонь водой из бутылки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Нижнем Тагиле хотят уволить директора школы, в которой учатся хулиганы, погасившие Вечный огонь
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