В Нижнем Тагиле хотят уволить директора школы, в которой учатся хулиганы, погасившие Вечный огонь

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:10:02+03:00

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В Нижнем Тагиле хотят уволить директора школы № 4 Владимира Саламатова. Именно в этом учебном заведении учились подростки, которые потушили Вечный огонь, сообщает АН «Между строк».

В Нижнем Тагиле подростки затушили Вечный огонь.Видео: ИА Между строк

В управлении образования города попросили мужчину попросили написать заявление об уходе с поста руководителя по собственному желанию или по соглашению сторон. А учителя школы сочли такое наказание излишне суровым и даже выступили против увольнения Владимира Саламатова, записав обращение.

Напомним, что инцидент произошел на прошлой неделе. На видео видно, как одни из мальчиков заливает Вечный огонь водой из бутылки.

ИСТОЧНИК KP.RU