2020-05-30T20:06:49+03:00
Происшествия

«Нашли по серому капюшону»: полиция задержала подростков, которые потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле

Молодыми вандалами оказались семиклассники
Юлия СТАЛИНА
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Двое парней потушили водой Вечный огонь. Фото: ИА «Между строк»Двое парней потушили водой Вечный огонь. Фото: ИА «Между строк»
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Найдены подростки, которые потушили Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 29 мая днём. Двое молодых людей вылили воду из бутылки прямо на пламя. После этого вандалы сбежали. Хулиганов весь день искали полицейские.

— Все наряды нижнетагильского гарнизона были ориентированы на установление личностей этих «героев», имелась характерная примета — у одного из парней была серая толстовка с капюшоном, — сообщил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области. — Сегодня вечером один из нарядов во время патрулирования Пионерского сквера обнаружил похожего по приметам подростка, опросили его, он дал признательные показания. Установление его товарища было для полиции делом техники.

Сразу после задержания вандалов и их родителей доставили в отделение полиции. Хулиганами оказались два семиклассника: один 13 лет, другой — 14. Один из школьников воспитывается матерью в неполной семье.

— Безусловно, очевидна слабая воспитательная работа в плане патриотизма и общечеловеческих ценностей в семьях и в школе, где обучаются фигуранты этой истории. В школе будет проведен комплекс дополнительных мероприятий в присутствии педагогов и учащихся, — добавил Валерий Горелых.

В полиции отметили, вероятнее всего подростков поставят на учёт, а их родителей ждёт административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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