В Свердловской области дети стали чаще болеть коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:06:31+03:00

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Дети стали чаще болеть коронавирусом в Свердловской области. Об этом сообщил Павел Креков, вице-губернатор региона на брифинге оперштаба. По словам чиновника, болезнь Covid-19 протекает у несовершеннолетних в легкой форме или вообще бессимптомно. Число зараженных детей коронавирусом в области составляет 15%.

- Количество заболевших детей растет. Но это, как правило, бессимптомные и легкие формы протекания болезни. Рост объясняется каникулярным временем и контактами, поскольку основный источники заражения — в семье,— отметил Павел Креков.

Среди пожилых людей наоборот снизилось количество заболевших инфекцией. Сегодня средний возраст составляет 40 лет.

Напомним, на 2 июня общее число зараженных Covid-19 в регионе составляет 6024 человека. В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов, из них 28 человек — на аппаратах ИВЛ.

Динамика коронавируса в Свердловской области.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU