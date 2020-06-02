В Свердловской области дети стали чаще болеть коронавирусом
Дети стали чаще болеть коронавирусом в Свердловской области. Об этом сообщил Павел Креков, вице-губернатор региона на брифинге оперштаба. По словам чиновника, болезнь Covid-19 протекает у несовершеннолетних в легкой форме или вообще бессимптомно. Число зараженных детей коронавирусом в области составляет 15%.
- Количество заболевших детей растет. Но это, как правило, бессимптомные и легкие формы протекания болезни. Рост объясняется каникулярным временем и контактами, поскольку основный источники заражения — в семье,— отметил Павел Креков.
Среди пожилых людей наоборот снизилось количество заболевших инфекцией. Сегодня средний возраст составляет 40 лет.
Напомним, на 2 июня общее число зараженных Covid-19 в регионе составляет 6024 человека. В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов, из них 28 человек — на аппаратах ИВЛ.
Динамика коронавируса в Свердловской области.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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