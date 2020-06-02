За сутки медики обследовали на коронавирус шесть тысяч свердловчан

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:00:33+03:00

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По данным регионального оперштаба на 2 июня, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 6 649 исследований проб на коронавирус. Анализы брали только у тех людей, у кого для этого были показания: симптомы ОРВИ или пневмонии, недавняя поездка за границу или контакт с возможными зараженными.

- За сутки медики обследовали 6 287 человек. Общее количество проведенных в регионе исследований с начала пандемии составляет 306 769, - рассказали в оперштабе. – Всего было обследовано 284 768 человек.

Динамика распространения коронавируса на 2 июня 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано больше шести тысяч случаев заражения. Только за минувшие сутки в регионе установился очередной печальный рекорд – еще +292 заболевших. За все время от коронавируса погиб 31 человек, больше двух тысяч медикам удалось поставить на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU