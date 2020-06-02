Свердловский прокурор разберется в смерти подростков, отравившихся газом
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков дал поручение прокурору Чкаловского района Екатеринбурга и прокурору Тагилстроевского района Нижнего Тагила проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Проверки пройдут из-за того, что в последних числах мая погибли подростки, которые, по предварительным данным, отравились газом.
- 30 мая в лесополосе у станции Смычка в Нижнем Тагиле обнаружили тело 16-летнего подростка с признаками отравления газовой смесью. Кроме того, 31 мая в Чкаловском районе Екатеринбурга было обнаружено тело 15-летнего подростка с такими же признаками, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура проверит работу компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности подростков. Всего с начала года было зафиксировано 16 отравлений газом среди несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU