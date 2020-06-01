В Екатеринбурге школьник погиб, вдохнув газ для зажигалки

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:35:20+03:00

Всего с начала года от отравлений газом от зажигалки погибло два школьника. Фото: Евгения ГУСЕВА

Всего с начала года уральские подростки 16 раз отравлялись пропаном из зажигалок

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Полиция Екатеринбурга отмечает печальную тенденцию - уральские подростки стали травиться газом для зажигалок. Всего с начала года было зафиксировано 16 подобных случаев. Причем двоих спасти не удалось - они умерли. Самый последний случай отравления произошел в воскресенье, 31 мая.

- В дежурную часть отдела полиции № 12 от медиков скорой помощи поступило сообщение об обнаруженном трупе несовершеннолетнего 2004 года рождения, - уточняют в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Полицейские опросили товарищей умершего, которые пояснили, что подросток нюхал газ для зажигалок. Позже установлена причина смерти школьника – отравление газом пропан.

В полиции отмечают, что после каждого подобного случая сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с детьми и их родственниками, объясняя, чем опасно подобное занятие. Самих школьников при этом ставят на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU