В Екатеринбурге школьник погиб, вдохнув газ для зажигалки
Полиция Екатеринбурга отмечает печальную тенденцию - уральские подростки стали травиться газом для зажигалок. Всего с начала года было зафиксировано 16 подобных случаев. Причем двоих спасти не удалось - они умерли. Самый последний случай отравления произошел в воскресенье, 31 мая.
- В дежурную часть отдела полиции № 12 от медиков скорой помощи поступило сообщение об обнаруженном трупе несовершеннолетнего 2004 года рождения, - уточняют в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Полицейские опросили товарищей умершего, которые пояснили, что подросток нюхал газ для зажигалок. Позже установлена причина смерти школьника – отравление газом пропан.
В полиции отмечают, что после каждого подобного случая сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с детьми и их родственниками, объясняя, чем опасно подобное занятие. Самих школьников при этом ставят на учет.
ИСТОЧНИК KP.RU