2020-06-02T09:12:16+03:00
Общество

Из Екатеринбурга снова начинает летать «Победа»

Первые рейсы запланированы в Сочи и Москву
Мария Трапезникова
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Из Екатеринбурга снова начинает летать «Победа»Из Екатеринбурга снова начинает летать «Победа»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из аэропорта Кольцово возобновила полетную программу авиакомпания «Победа». Уже сегодня, 2 июня, авиаперевозчик выполнил первые рейсы в Сочи и Москву. В столицу России вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться ежедневно в 6:55.

- С 22 июня планируется появление второго ежедневного рейса в аэропорт Внуково с вылетом в 7:55. Улететь в Сочи «Победой» можно будет по вторникам и субботам в 5:55, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Кроме того, авиакомпания возобновила рейсы в Санкт-Петербург (ежедневно с 12 июня), в Анапу (с 14 июня по средам и воскресеньям, а с 1 июля – пять раз в неделю) и в Краснодар (ежедневно с 22 июня). Кстати, вчера мы рассказывали, что с 1 июня начали летать в Анапу «Уральские авиалинии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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