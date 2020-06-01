2020-06-01T14:17:03+03:00
Общество

Пакуем чемоданы: из Екатеринбурга летом снова запускают прямые рейсы в Анапу

Первый борт вылетел уже сегодня днем
Мария Трапезникова
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Из Екатеринбурга летом снова запускают прямые рейсы в АнапуИз Екатеринбурга летом снова запускают прямые рейсы в АнапуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово снова запустили прямые рейсы в Анапу. Полеты на краснодарский курорт начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», первый рейс вылетел уже сегодня, в 15:47. Билеты приобрели 74 пассажира.

- В течение июня полеты в Анапу будут выполняться до шести раз в неделю. Четыре рейса запланировано к выполнению «Уральские авиалинии», - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. А с 20 июня еще и по вторникам. Кроме того, с 14 июня два раза в неделю, по средам и воскресеньям, рейсы до Анапы запускает авиакомпания «Победа». В прошлом году на этом маршруте аэропорт обслужил больше 81 тысячи пассажиров.

Кстати, начиная с 1 июня у «Уральских авиалиний» появились новые правила перевозки пассажиров. В связи с коронавирусом теперь нельзя забивать полный самолет, люди на борту должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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