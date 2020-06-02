Минздрав еще раз обследует единственную больницу в уральском поселке, за которую горой встали школьники

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:49:28+03:00

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Ранее мы рассказывали про единственную больницу в уральском поселке Восточный, которая вот уже на протяжении трех лет находится в крайне аварийном состоянии. И с каждым годом ситуация только ухудшается: дыры в крышах, обшарпанные стены. Здание признали аварийным, вот только ремонт так и не сделали. Местные жители обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль».

Летом 2018 года комиссия установила, что больнице нужно отремонтировать кровлю. Работы запланировали на весну 2020 года, однако ничего так и не было исправлено. Здание признали аварийным, а скорую помощь перевели в гараж.

Фото: Гражданский патруль

- Сразу после этого с гаража во время урагана сдуло крышу. Не дождавшись помощи от взрослых и правительства, школьники поселка Восточный записали эмоциональное видеообращение, - рассказали в «Гражданском патруле». – Они рассказали, что без больницы, в помещении которой размещалась также и музыкальная школа, поселку просто не выжить.

На запрос «Гражданского патруля» Минздрав Свердловской области сообщил, что на сегодняшний день закрыть больницу не планируется. В ближайшее время ее еще раз осмотрят, после чего выдадут заключение о необходимости ремонта – или его невозможности. Сроки, когда проведут работы, не уточняются.

В поселке на сегодняшний день проживают 4 500 человек. После закрытия больницы они, по факту, останутся без медпомощи, поскольку ближайшая поликлиника находится в 55 километрах от них. А ближайшая больница – в 150-ти.

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ИСТОЧНИК KP.RU