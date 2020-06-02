В новом микрорайоне Екатеринбурга открыли «бережливую поликлинику» для малышей

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:21:57+03:00

В ней уже поставили маленьким пациентам первые прививки

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В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге открыли новую «бережливую поликлинику» при ДГБ №8 для самых маленьких жителей. Первым пациентам медики уже поставили прививки, соблюдая все санитарные нормы и правила.

В новой поликлинике созданы все необходимые условия: открытая регистратура, удобная и наглядная навигация, комфортные места для ожидания приема, колл-центр, два отдельных входа для разделения потопа пациентов – что сейчас особенно актуально.

Фото: региональный департамент информполитики

- Поликлиника компьютеризирована, все амбулаторные карты ведутся в электронном виде, расстановка мебели и эргономика рабочего места врача организованы с учетом технологий бережливости, - рассказал главврач ДГБ №8 Дмитрий Праздничков.

Филиал больницы, площадью 306,3 «квадрата», располагается на первом этаже многоэтажки, с двумя входами, один из которых предназначен для неотложной медпомощи. В них есть лифты для колясок и людей с ограниченными возможностями. К медучреждению уже прикреплены около двух тысяч маленьких пациентов, сформировано два участка.

ИСТОЧНИК KP.RU