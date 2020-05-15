2020-05-15T08:07:32+03:00
Общество

В Екатеринбурге и Свердловской области возобновили вакцинацию детей

Пока что прививки ставят только в специальных прививочных кабинетах
Мария Трапезникова
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Пока что прививки ставят только в специальных прививочных кабинетах и со строгим соблюдением саннормПока что прививки ставят только в специальных прививочных кабинетах и со строгим соблюдением саннормФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области возобновили вакцинацию детей. Соответствующее распоряжение дал губернатор Евгений Куйвашев. Но при этом в больницах и поликлиниках должны соблюдаться меры предосторожности.

- Должно быть разграничение потоков пациентов, исключение их пересечения, наличие в полном объеме СИЗ (средств индивидуальной защиты), осмотр каждого пациента до вакцинации, режимы кварцевания и проветривания, обработки дезинфицирующими средствами всех помещений, - распорядился министр здравоохранения региона Андрей Цветков. – Каждый пациент приглашается к строго назначенному времени.

Минздрав и Роспотребнадзор рекомендует проводить вакцинацию только в специальных прививочных кабинетах с 8:00 до 20:00. Чуть позже, когда риск заболевания COVID-19 снизится, планируется ставить прививки и в мобильных медкомплексах, а также в фельшерско-акушерских пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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