2020-06-02T06:37:35+03:00
Общество

Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год

Данные опубликованы на портале ЕГД
Мария Трапезникова
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Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за годДепутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за годФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне на официальном портале Екатеринбургской Гордумы появились открытые данные о доходах всех депутатов о главы города Александра Высокинского за 2019 год. Так, в прошлом году мэр заработал 3,2 миллиона – это на 1,3 миллиона меньше, чем в 2018 году. В собственности у главы города – квартира на 162 квадратных метра, гараж на 30 «квадратов», доля на два парковочных места и мотоцикл.

За год председатель ЕГД Игорь Володин заработал чуть больше – 3,4 миллиона. В его распоряжении две квартиры, автомобиль Toyota Land Cruiser и гараж для него.

Кроме того, о доходах отчитались и другие депутаты ЕГД, которые заработали за минувший год больше всех: Дмитрий Николаев за год заработал 59,4 миллиона, Алексей Вихарев – 55,6 миллионов, Владимир Крицкий – 33,31 миллион, Александр Колесников – чуть больше 29 миллионов.

Меньше миллиона за прошлый год заработали Константин Киселев, Тимофей Жуков, Алексей Мещеряков и Андрей Пирожков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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