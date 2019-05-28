2019-05-28T09:18:44+03:00
Общество

Районные главы заработали в разы больше мэра Екатеринбурга Александра Высокинского

Доходы команды мэрии почти не поменялись в сравнении с предыдущим годом
Маргарита МАХОНИНА
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В распоряжении мэра квартира площадью 162,3 квадратных метра, гараж и автостоянка, а также мотоцикл ТулаВ распоряжении мэра квартира площадью 162,3 квадратных метра, гараж и автостоянка, а также мотоцикл ТулаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга опубликовала налоговые декларации городских чиновников за 2018 год. Оказалось, что в сравнении с прошлым годом, заработок новой команды мэрии практически не изменился, несмотря на то, что многие ранее занимали должности в других структурах власти.

Так, глава города Александр Высокинский заработал в 2018 году 4,5 миллионов рублей – не намного больше, чем в 2017, когда он занимал должность замгубернатора Свердловской области. Тогда Высокинский сообщал о доходе в 4 миллиона рублей.

– В распоряжении мэра квартира площадью 162,3 квадратных метра, гараж и автостоянка, а также мотоцикл Тула, – указано в отчете.

Прежними остались доходы первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика. Он заработал 3,1 миллиона рублей, как и на должности министра экономики и территориального развития региона в 2017 году. Также не поменялся заработок замглавы города по вопросам управления Игоря Сутягина – в должности замминистра природных ресурсов он заработал 1,5 миллиона, на новой – 1,6 миллиона.

В 2018 году замглавы по вопросам благоустройства Алексей Бубнов заработал 2,4 миллиона рублей против 2,1 в 2017 году. Тогда он тоже был вице-мэром, но занимался вопросами потребительского рынка в городе. Значительно выросли доходы замглавы по вопросам жилищного хозяйства Владимира Гейко – с 2,2 до 3,4 миллиона рублей. При этом чиновник занимает должность вице-мэра уже 4 года.

Замглавы города по капстроительству Алексей Берюлин заработал больше всех заместителей главы города и самого Высокинского – 5 миллионов рублей. До назначения он работал в подразделении «Группы компаний ПИК» и не публиковал информацию о доходах. Также отчитались Мария Андрусь и Дмитрий Баранов: они заработали 1,6 и 1,5 миллионов рублей соответственно.

А вот некоторые главы районных администраций зарегистрировали большие заработки, чем у Александра Высокинского и команды мэрии. В частности, руководитель администрации Железнодорожного района Андрей Курочкин сообщил о доходах в 12,1 миллиона рублей – почти в три раза больше, чем у главы города. При этом в 2017 году Курочкин отчитывался о заработке в 1,7 миллиона рублей.

Также глава Ленинского района Дмитрий Ноженко заработал в 2018 году 8,8 миллионов рублей, а глава Октябрьского Роман Рудометов – в 6,7 миллионов рублей. При этом в прошлом году они сообщали о доходах размером 3,9 миллиона и 2,5 миллиона рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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