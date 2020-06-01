2020-06-01T18:08:13+03:00
Общество

«Даже град выглядит, как вирус»: в Асбесте выпал град, похожий на COVID-19

Местные жители заметили у градинок необычную форму
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Фото: Masha Soldatova, vk.com/inburgФото: Masha Soldatova, vk.com/inburg
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О коронавирусе сейчас говорят много и разнообразно. Оно и понятно – пандемия внесла серьезные коррективы в жизнь людей по всей Земле. Понятно и желание некоторых людей оградить себя от любых упоминаний о COVID-19. И в этом ключе особенно не повезло жителям Асбеста. Им поднасолила сама погода. Ведь там сегодня, 1 июня, неожиданно выпал град… в форме коронавируса. Его фотографии местные жители опубликовали в социальных сетях.

- Даже град выглядит, как вирус, - шутят в комментариях под фотографиями пользователи сообщества Интересный Екатеринбург в социальной сети Вконтакте.

Форма у градинок действительно необычная - из шарика льда выступают ледяные шарики поменьше, из-за чего при желании в нем действительно можно разглядеть некое внешнее подобие вируса COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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