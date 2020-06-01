2020-06-01T08:32:28+03:00
Общество

Летели через Москву: из США в Екатеринбург вернулись 74 человека

23 пассажира отправили на двухнедельную изоляцию
Мария Трапезникова
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Из США в Екатеринбург вернулись 74 человекаИз США в Екатеринбург вернулись 74 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим вечером в Екатеринбург приземлился последний весенний эвакуационный борт. Самолет «Аэрофлота» с остановкой в Москве доставил из Нью-Йорка 74 уральца, после чего полетел дальше – в Новосибирск.

- После прохождения всех необходимых процедур 23 человека отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор, - рассказали в региональном оперштабе. – Остальные пассажиры рейса при поддержке оперштабов других субъектов отправились в свои регионы.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 5 449 случаев заражения коронавирусом. Из общего числа 27 человек погибли и еще 2 173 пациента выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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