В Екатеринбурге завершились поиски 15-летней Евы Израевой

30 Май 2020 2020-05-30T14:47:48+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

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Полиция завершила поиски 15-летней девушки-подростка, которая пропала 25 мая. Ева Израева ушла из дома несколько дней назад. В субботу она нашлась. Ранее сообщалось, что пропавшая отправилась в гости к подруге.

- Израева Ева вернулась домой самостоятельно. В отношении нее противоправных деяний не совершено. Полицейские провели с подростком и ее законным представителем - отцом профилактическую беседу, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции пояснили, что отец Евы привлечен к административной ответственности. Оказалось, девушка уже убегала из дома, а родитель об этом никуда не заявлял.

ИСТОЧНИК KP.RU