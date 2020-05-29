2020-05-29T08:19:16+03:00
Происшествия

«Ушла к подруге»: в Екатеринбурге ищут пропавшую девушку с татуировкой смайлика

Ева Израева пропала 25 мая
Евгений СТОЯНОВ
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У девушки русые волосы и карие глаза. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуУ девушки русые волосы и карие глаза. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полиция ищет без вести пропавшую 15-летнюю девушку. Она ушла из дома 25 мая и где она находится до сих пор неизвестно.

- Сотрудники отдела полиции № 4 Екатеринбурга разыскивают без вести пропавшую Израеву Еву Константиновну, 25.09.2004 года рождения, которая 25 мая в дневное время ушла к подружке и до сих пор ее местонахождение неизвестно, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Пропавшая девушка имеет следующие приметы. Рост 154 см, среднее телосложение, русые волосы до плеч, карие глаза и пухлые губы. Есть у девушки и особые приметы. В частности, на пальце правой руки у нее татуировка в виде смайлика-полумесяца.

Девушка была одета в розовый спортивный костюм и плащ в черно-коричневую клетку. Из обуви были кроссовки розового цвета на шнурках.

Всех, кто видел девушку просят обратиться в полицию. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Всех, кто видел девушку просят обратиться в полицию. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Всех, кто знает о местонахождении Евы Израевой просят сообщить в полицию по телефону 8 (343) 356-44-35 либо 356-42-04.

Напомним, вчера в Екатеринбурге разыскивали пятилетнего мальчика. К счастью, его удалось найти целым и невредимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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