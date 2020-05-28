2020-05-28T16:39:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге нашли пятилетнего мальчика, сбежавшего из дома сегодня утром

Феликса заметили в детском саду на Волгоградской и позвонили в полицию
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге нашли пятилетнего мальчика, сбежавшего из дома сегодня утром. Сотрудники полиции вместе с волонтерами искали Феденко Феликса с одиннадцати утра. Ребенок вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. О его пропаже в полицию сообщили родители. Феликса нашли вечером на территории детского сада на Волгоградской. Ребенка заметила одна из воспитательниц учреждения.

- в 17.50 в полицию поступил звонок по «02» от воспитателя детского сада, расположенного на улице Волгоградской, которая сообщила, что разыскиваемый ребенок Феликс Феденко пяти лет находится на территории детского сада. Женщина опознала мальчика благодаря публикациям в средствах массовой информации, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ранее родители мальчика рассказали, что они только две недели назад переехали в Екатеринбург. А сам Феликс уже не в первый раз самостоятельно уходит из дома. Как сообщили в полиции, противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Ребенка передали маме, после чего семья отправилась к сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних для проведения беседы. Сейчас решается вопрос о привлечении мамы Феликса к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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