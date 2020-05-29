2020-05-29T18:57:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области медики за сутки провели 9 678 исследований проб на коронавирус

Пробы были взяты у людей, имеющих показания для тестирования
Алина СУРИНА
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Специалисты ежедневно проводят около 8-9 тысяч исследований проб на коронавирусСпециалисты ежедневно проводят около 8-9 тысяч исследований проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области медики за сутки провели 9 678 исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Пробы были взяты у людей, имеющих показания для тестирования. Также за сутки медики обследовали 9 208 человек.

- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 277 543. Обследовано всего 257 140 человек, - рассказали в оперштабе.

Сегодня в Свердловской области было зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе коронавирус был подтвержден у 4 923 человека. За все время зафиксировано 25 случаев смерти от коронавируса. Также по данным на 29 мая переболели и вылечились 1 997 пациента.

Динамика распространения коронавируса на 29 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 29 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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