29 Май 2020 2020-05-29T18:57:12+03:00

Специалисты ежедневно проводят около 8-9 тысяч исследований проб на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробы были взяты у людей, имеющих показания для тестирования

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В Свердловской области медики за сутки провели 9 678 исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Пробы были взяты у людей, имеющих показания для тестирования. Также за сутки медики обследовали 9 208 человек.

- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 277 543. Обследовано всего 257 140 человек, - рассказали в оперштабе.

Сегодня в Свердловской области было зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе коронавирус был подтвержден у 4 923 человека. За все время зафиксировано 25 случаев смерти от коронавируса. Также по данным на 29 мая переболели и вылечились 1 997 пациента.

Динамика распространения коронавируса на 29 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU