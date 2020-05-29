2020-05-29T12:10:11+03:00
Общество

За сутки в Свердловской области коронавирус нашли еще у 230 человек, и еще два человека погибли

Всего 4923 человека заболели COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии
Данил СВЕЧКОВ
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В регионе также продолжает расти число выздоровевших пациентов.В регионе также продолжает расти число выздоровевших пациентов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продолжает расти количество людей, заболевших коронавирусом. Так, сегодня, 29 мая, COVID-19 был подтвержден еще у 230 человек. Как обычно, самое большое количество выявленных случаев в Екатеринбурге – 147. Еще 83 случая приходится на города области.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заболели 4923 человека. Добавим, что в списке регионов по количеству выявленных случаев сегодня Свердловская область оказалась на пятом месте. На первом, как обычно, Москва - 2332 случая.

- Состояние 65 госпитализированных оценивается как тяжелое, 46 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 18 - на аппаратах искуственной вентиляции легких, - уточняют в оперативном штабе Свердловской области. - Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов - 249. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Динамика распространения коронавируса на 29 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 29 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

При этом за сутки из больниц выписали еще 170 человек, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 переболели и вылечились 1997 пациентов.

- Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19, - добавляют в оперативном штабе. - Общее число случаев - 25.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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