Губернатор расширил список получателей выплат для работающих с заболевшими COVID-19

29 Май 2020 2020-05-29T16:29:35+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список получателей выплат для работающих с заболевшими COVID-19. Об этом глава региона заявил на заседании оперштаба. Выплаты за работу сможет получить немедицинский персонал отделений работающих с пациентами с коронавирусом.

- Считаю, что тех, кто убирает, кормит врачей и пациентов, тоже нужно поддержать. Их незаслуженно, на мой взгляд, обошли вниманием, - сказал губернатор.

Также деньги за работу с пациентами зараженными коронавирусом доплатят водителям скорых. По словам Евгения Куйвашева, стимулирующие выплаты будут получать водители и государственных служб и тех, которые работают на аутсорсинге. По данным оперштаба, как именно будет происходить доплата, станет известно на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU