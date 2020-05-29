Тагильчанину, обвиняемому в убийстве 8-летнего ребенка, продлили арест до августа

29 Май 2020 2020-05-29T13:28:02+03:00

В больнице у Егора несколько раз отказывали легкие. Фото: предоставлено родственниками мальчика

Александр Борисов стрелял по банкам и угодил в голову Егору Коркунову

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил срок ареста Александра Борисова, обвиняемому в убийстве 8-летнего Егора Коркунова. Напомним, что летом прошлого года в ребенок был тяжело ранен в голову пулей, выпущенной Борисовым из пневматической винтовки.

Спустя несколько месяцев мальчик скончался в больнице реанимации. Врачи так и не смогли извлечь пулю из черепа.

- Органами предварительного расследования Борисов обвиняется по п. «и» ч.2. ст. 105, п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ. Мера пресечения продлена по 4 августа 2020 года, - рассказали «КП» в пресс-службе суда.

На допросе мужчина показал полицейским, где лежит винтовка, из которой был ранен мальчик. Также у него имелась еще одна с 10 металлическими пулями. После смерти Егора следователи переквалифицировали статью на более суровую, а суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

ИСТОЧНИК KP.RU