В Свердловской области за сутки медики обследовали на коронавирус 8 177 человек
В Свердловской области за сутки медики обследовали на коронавирус 8 177 человек. При этом за все время пандемии на Урале обследовано 247 932 человека. Данные опубликовал региональный оперштаб.
- По данным на 27 мая, за минувшие сутки в Свердловскои области проведено 8 565 исследований проб на коронавирус, забранных у людеи , имеющих показания для тестирования, - рассказали в оперштабе.
Общее количество проведенных в регионе исследовании на сегодня составляет 267 865. Сегодня на территории области зарегистрированно еще 268 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4 693 человек. Кроме того, за минувшие сутки оперштаб зарегистрировал еще две смерти от COVID-19. На сегодняшний день от коронавируса погибли 23 пациента.
Динамика распространения коронавируса на Урале на 28 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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