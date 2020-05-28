2020-05-28T14:04:48+03:00
Общество

ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей

Заемщики других банков могут переоформить их действующие автокредиты под одну из самых низких на рынке ставок
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ первым из игроков на рынке автокредитования предоставил клиентам возможность отложенных платежей в рамках рефинансирования автокредитов. Начиная с сегодняшнего дня, заемщики других банков могут переоформить их действующие автокредиты под одну из самых низких на рынке ставок – от 4% годовых. Кроме того, ВТБ предлагает клиентам в течение первых трех месяцев пользоваться кредитом и не платить по нему.

Чтобы не вносить ежемесячные платежи по новому автокредиту в течение трех месяцев клиентам необходимо в рамках рефинансирования подключить опцию «Отложенный платеж». Для ее оформления не надо предоставлять дополнительные документы, подтверждающие изменение финансового положения. Подать заявку можно дистанционно на сайте банка. Услуга бессрочная, для ее подключения по текущему кредиту не должно быть просроченной задолженности.

Минимальная ставка рефинансирования в 4% доступна клиентам при условии оформления сервисных услуг и программ страхования – защиты от потери работы (дисконт 2 п.п.), страхования залога на весь срок кредита (5,5 п.п.), а также пакета «Автолюбитель» (3 п.п.). Все услуги оформляются клиентами по желанию. Заявку можно подать на сайте банка в разделе «Рефинансирование автокредита».

«ВТБ своевременно реагирует на потребности клиентов и расширяет число наиболее актуальных сервисов. Мы первыми на рынке представили автомобильный маркетплейс, запустили финансирование онлайн-покупки машины за счет средств автокредита. В текущей ситуации, вызванной пандемией COVID-19, предлагаем дополнительную поддержку автолюбителям: существенное снижение ставки по своему действующему автокредиту за счет его рефинансирования под 4% годовых в ВТБ, и возможность отложить платежи по кредиту на 3 месяца, снизив тем самым свою текущую финансовую нагрузку», — подчеркнул Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.

Доступный размер автокредита по программе рефинансирования с отсрочкой платежей – от 300 тыс. до 3 млн рублей. Возраст транспортного средства не должен превышать 10 лет на момент оформления нового кредита. Возможный срок рефинансирования – от года до 5 лет. Автомобиль оформляется в залог банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области за сутки медики обследовали на коронавирус 8 177 человек
Губернатор нашел способ поддержать уральских предпринимателей
ГИБДД Серова закрыли на карантин
Какие меры поддержки для безработных и бывших ИП введут в Свердловской области: отвечает директор департамента по труду
В Екатеринбурге нашли пятилетнего мальчика, сбежавшего из дома сегодня утром
Поврежденные во время урагана газопроводы восстановлены
Просто взял и ушел: появилось видео побега пятилетнего мальчика из дома в Екатеринбурге
Уралец задолжал своим детям 820 тысяч по алиментам
По Екатеринбургу на летнем Параде Победы проедут 300 единиц военной техники
Уральца отправили на два года в тюрьму за избиение брата молотком
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
«Семья только недавно переехала в Екатеринбург»: полицейские ищут пятилетнего Феликса, сбежавшего с детской площадки
В Екатеринбурге весеннюю самоизоляцию со словами Летова обернули в колючую проволоку
Зачем с 1 июля начнут маркировать лекарства: отвечает прокуратура