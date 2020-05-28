В Свердловской области начали готовиться к Параду Победы
Власти Свердловской области начали готовиться к Параду Победы, который, по поручению Президента РФ Владимира Путина, состоится 24 июня. Напомним, что традиционный парад на 9 мая пришлось отменить из-за пандемии коронавируса и запрете на массовые скопления людей. В тот день жители региона могли онлайн наблюдать за авиапарадом.
- Акцентируют ваше внимание на решении, озвученном Президентом России Владимиром Путиным: Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны состоится 24 июня, - заявил губернатор Евгений Куйвашев.
Работу по организации праздничных мероприятий будет курировать вице-губернатор Сергей Бидонько. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения общественного здоровья и безопасности людей.
ИСТОЧНИК KP.RU