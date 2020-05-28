В Свердловской области начали готовиться к Параду Победы

28 Май 2020 2020-05-28T11:25:38+03:00

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Власти Свердловской области начали готовиться к Параду Победы, который, по поручению Президента РФ Владимира Путина, состоится 24 июня. Напомним, что традиционный парад на 9 мая пришлось отменить из-за пандемии коронавируса и запрете на массовые скопления людей. В тот день жители региона могли онлайн наблюдать за авиапарадом.

- Акцентируют ваше внимание на решении, озвученном Президентом России Владимиром Путиным: Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны состоится 24 июня, - заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Работу по организации праздничных мероприятий будет курировать вице-губернатор Сергей Бидонько. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения общественного здоровья и безопасности людей.

ИСТОЧНИК KP.RU