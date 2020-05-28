28 Май 2020 2020-05-28T10:47:49+03:00

За сутки медики вылечили от коронавируса еще 127 свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки в Свердловской области медики сумели поставить на ноги еще 127 человек. Таким образом, число вылечившихся от коронавируса пациентов составило 1 827 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Однако сегодня стало известно о том, что за сутки нашли еще 268 заболевших, большинство из них – из Екатеринбурга (+197). Также новыми пациентами стали жители Арамильского, Артемовского, Артинского ГО, Белоярского ГО, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Заречного, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Верхнего Дуброво, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого ГО.

Всего в регионе зафиксировано 4 693 случая заражения коронавирусом. Состояние 60 человек оценивается как тяжелое, 42 из которых находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов – 138. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки медики обнаружили еще две смерти от коронавируса, поэтому теперь общее число погибших за все время – 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU