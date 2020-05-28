Летели с пересадкой в Новосибирске: из Армении эвакуировали 101 уральца

28 Май 2020 2020-05-28T08:16:51+03:00

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Накануне из Армении вылетел эвакуационный борт «Уральских авиалинии», который забрал домой 195 россиян. Самолет сделал остановку в Новосибирске, после чего выдвинулся в Екатеринбург. 101 уралец приземлился в Кольцово минувшей ночью.

- Россияне прошли в Кольцово все необходимые процедуры. 24 человека, в том числе четыре ребенка, отправились на двухнедельную изоляцию под меднаблюдение в обсерватор, - рассказали в региональном оперштабе. – Остальные прибывшие при поддержке оперативных штабов других регионов проследовали к себе домой.

За апрель «Уральские авиалинии» 18-ю спецрейсами вернули домой 2 990 пассажиров. По данным авиакомпании, большинство вывозных рейсов выполнено из Таиланда, Индии, Турции и ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU