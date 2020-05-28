2020-05-28T06:05:39+03:00
Общество

Пройдут прощальные весенние грозы: конец мая в Екатеринбурге будет дождливым, но очень теплым

Самый холодный день обещают в воскресенье – до +14
Мария Трапезникова
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Конец мая будет дождливым, но очень теплымКонец мая будет дождливым, но очень теплымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Конец последнего весеннего месяца будет очень теплым, но дождливым. В некоторых районах Среднего Урала пройдет прощальная майская гроза. Но накануне спасатели МЧС снова объявили штормовое предупреждение на четверг, 28 мая, так что будьте аккуратны. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра спрогнозировали на конец недели.

В четверг, 28 мая, будет тепло – до +26, но вместе с тем в некоторых районах пройдет сильный дождь с грозой. Ветер северо-западный с порывами до 13 м/сек.

В ночь на пятницу, 29 мая, будет переменно облачно, местами пройдут дожди. В Екатеринбурге осадков не обещают. Ночью столбики термометров опустятся до +10, днем поднимутся до +22. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В ночь на субботу, 30 мая, обещают пасмурную погоду. В Екатеринбурге осадков не ожидается, а вот в некоторых районах области может пройти гроза. Ночью похолодает до +12, днем потеплеет до +22. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В ночь на воскресенье, 31 мая, будет холоднее всего – до +8, а днем – до +14. Синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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