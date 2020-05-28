Пройдут прощальные весенние грозы: конец мая в Екатеринбурге будет дождливым, но очень теплым

28 Май 2020 2020-05-28T06:05:39+03:00

Конец мая будет дождливым, но очень теплым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый холодный день обещают в воскресенье – до +14

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Конец последнего весеннего месяца будет очень теплым, но дождливым. В некоторых районах Среднего Урала пройдет прощальная майская гроза. Но накануне спасатели МЧС снова объявили штормовое предупреждение на четверг, 28 мая, так что будьте аккуратны. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра спрогнозировали на конец недели.

В четверг, 28 мая, будет тепло – до +26, но вместе с тем в некоторых районах пройдет сильный дождь с грозой. Ветер северо-западный с порывами до 13 м/сек.

В ночь на пятницу, 29 мая, будет переменно облачно, местами пройдут дожди. В Екатеринбурге осадков не обещают. Ночью столбики термометров опустятся до +10, днем поднимутся до +22. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В ночь на субботу, 30 мая, обещают пасмурную погоду. В Екатеринбурге осадков не ожидается, а вот в некоторых районах области может пройти гроза. Ночью похолодает до +12, днем потеплеет до +22. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В ночь на воскресенье, 31 мая, будет холоднее всего – до +8, а днем – до +14. Синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU