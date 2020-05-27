Будьте осторожны: синоптики опять пообещали сильный ветер и дождь в Свердловской области

Свердловские синоптики снова объявили штормовое предупреждение: 28 мая в регионе ожидается сильный ветер, гроза и дожди. По данным МЧС, порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунды. Спасатели призывают уральцев к осторожности.

Вот несколько советов, как обезопасить себя во время сильного дождя:

- Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить.

- Не выходить на улицу без необходимости, лучше переждать непогоду в офисе или квартире.

- Отключите на период грозы электробытовые приборы.

- Если сильный ветер и гроза застали вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев.

Прошлый раз ураган нанес много ущерба.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Опасность представляют кровля и стекла, их могут сорвать ветром.

- Не прячьтесь от грозы под деревьями.

- Не приближайтесь к водоемам и не пользуйтесь телефоном, лучше его выключить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781098" frameborder="0"></iframe> Упал кран из-за урагана.Видео: Екатеринбург № 1

Автомобилистам также не рекомендуют находится в машине во время грозы. Если непогода застала вас в дороге, то немедленно остановитесь и переждите ее. Не паркуйте свой транспорт под деревьями и рекламными щитами.

Обо всех происшествиях сообщайте в службу спасания. Ее телефон – 112.

Напомним, на Екатеринбург 25 мая обрушился ураган. Сильный ветер с дождем разрушила половину города: сломанные деревья, вырваны двери и летающие строительные заборы. Пострадали и люди, которые оказались в это время на улице. Погиб рабочий строительного крана, скончалась 67-летняя пенсионерка. Которую придавило веткой тополя в Полевском, в Академическом микрорайоне Екатеринбурга на мужчину снесло сорванной крышей. Всего погибло четыре уральца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781114" frameborder="0"></iframe> Крыша от паркинга во время урагана подбросила двух мужчин.Видео: житель Академического района

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время урагана на Среднем Урале погибла бабушка, которую придавило гигантской веткой. Первую помощь пенсионерке оказали очевидцы, которые и вызвали «скорую» (подробнее)

На Екатеринбург обрушился ураган с градом: онлайн-трансляция. Следим за последствиями непогоды 25 мая 2020 года (подробнее)

Взлетел на 1,5 метра: в Екатеринбурге во время урагана мужчину снесло сорванной крышей. Лист от парковки поднял его над землей и швырнул об землю [Видео]

Ураган на Урале унес жизни трех человек. Погибли мужчины из Екатеринбурга и Арамили (подробнее)

В Свердловской области из-за урагана без света остались более 100 тысяч человек. Электричество вернут в дома уральцев только к утру (подробнее)