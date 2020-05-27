2020-05-27T13:41:48+03:00
Общество

Будьте осторожны: синоптики опять пообещали сильный ветер и дождь в Свердловской области

В прошлый раз ураган унес несколько жизней и разгромил Екатеринбург
Юлия СТАЛИНА
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Будьте осторожны во время сильного дождя.Будьте осторожны во время сильного дождя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские синоптики снова объявили штормовое предупреждение: 28 мая в регионе ожидается сильный ветер, гроза и дожди. По данным МЧС, порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунды. Спасатели призывают уральцев к осторожности.

Вот несколько советов, как обезопасить себя во время сильного дождя:

- Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить.

- Не выходить на улицу без необходимости, лучше переждать непогоду в офисе или квартире.

- Отключите на период грозы электробытовые приборы.

- Если сильный ветер и гроза застали вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев.

Прошлый раз ураган нанес много ущерба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошлый раз ураган нанес много ущерба.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Опасность представляют кровля и стекла, их могут сорвать ветром.

- Не прячьтесь от грозы под деревьями.

- Не приближайтесь к водоемам и не пользуйтесь телефоном, лучше его выключить.

Упал кран из-за урагана.Видео: Екатеринбург № 1

Автомобилистам также не рекомендуют находится в машине во время грозы. Если непогода застала вас в дороге, то немедленно остановитесь и переждите ее. Не паркуйте свой транспорт под деревьями и рекламными щитами.

Обо всех происшествиях сообщайте в службу спасания. Ее телефон – 112.

Напомним, на Екатеринбург 25 мая обрушился ураган. Сильный ветер с дождем разрушила половину города: сломанные деревья, вырваны двери и летающие строительные заборы. Пострадали и люди, которые оказались в это время на улице. Погиб рабочий строительного крана, скончалась 67-летняя пенсионерка. Которую придавило веткой тополя в Полевском, в Академическом микрорайоне Екатеринбурга на мужчину снесло сорванной крышей. Всего погибло четыре уральца.

Крыша от паркинга во время урагана подбросила двух мужчин.Видео: житель Академического района

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ИСТОЧНИК KP.RU

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