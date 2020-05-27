2020-05-27T19:16:12+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» эвакуируют из Еревана 195 россиян

Спецрейс доставит людей в Новосибирск и Екатеринбург
Алина СУРИНА
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"Уральские авиалинии" продолжают возвращать российских граждан домой"Уральские авиалинии" продолжают возвращать российских граждан домойФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Уральские авиалинии» эвакуируют из Еревана 195 россиян. Спецрейс доставит людей, застрявших в другой стране из-за пандемии колронавируса, в Новосибирск и Екатеринбург. Вывозной рейс U6-8950 по маршруту Ереван-Новосибирск-Екатеринбург вылетел сегодня из аэропорта Звартноц в 17:50 местного времени.

- Всего на рейс зарегистрировалось 195 пассажиров, 94 летят до Новосибирска и 101 до Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В Толмачево граждане России прилетят в 00:52. Прибытие самолета в Кольцово ожидается в 1:55. Отметим, что это второй эвакуационный рейс из Еревана для вывоза российских граждан, который авиакомпания выполнила с начала апреля. До этого, третьего мая был выполнен вывозной рейс из Еревана в Сочи.

За апрель «Уральские авиалинии» 18-ю спецрейсами вернули домой 2 990 пассажиров. По данным авиакомпании, большинство вывозных рейсов выполнено из Таиланда, Индии, Турции и ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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