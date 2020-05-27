«Дети должны знать цену дорогим подаркам»: жена известного футболиста отобрала у сыновей «айпады» на четыре года

27 Май 2020 2020-05-27T17:14:26+03:00

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Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария призналась, что на четыре года запретила сыновьям пользоваться планшетами. Об этом светская львица написала в своем Intagram.

Также она заверила подписчиков, что не потерпит в доме разбросанные игрушки.

Я говорю, что если игрушки будут разбросаны - они окажутся в мусорке, - пишет Погребняк. - У мальчиков не возникает сомнений в том, что я сделаю то, что обещаю. Очень важно - знать цену вещам, и цену доверию. Когда мы подарили детям «айпады» - сначала они отнеслись к ним небрежно. Это неприемлемо. Мы договаривались, что играть можно не более часа за весь день. Они попытались проигнорировать эти требования. Тогда мы с мужем забрали дорогие игрушки на 4 года.

mariapoga_ Мария Погребняк и ее дети

Сейчас Мария вместе с детьми находится с детьми на карантине в Москве, недавно у нее выявили коронавирус. Также заболел ее муж – он с двусторонней пневмонией находится в больнице Екатеринбурга.

Недавно мы писали о том, что супругу нападающего затравили за фото в купальнике в огороде.

ИСТОЧНИК KP.RU