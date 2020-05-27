2020-05-27T14:14:07+03:00
Экономика

«Балтика» планирует к 2022 году обеспечить сбор и переработку не менее 50% объемов выпускаемой компанией на рынок упаковки

В период пандемии актуален вопрос устойчивости бизнеса
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В условиях COVID-19 и вызовов, с которыми сталкивается экономика и общество, особую актуальность приобретает устойчивость бизнеса. В компании «Балтика» считают важным усилить нашу работу в области устойчивого развития в рамках программы «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» - чтобы способствовать перезапуску экономики и формированию новых моделей потребления.

Ключевые достижения «Балтики» в области устойчивого развития за 2019 год: снижение выбросов углекислого газа, рециклинг упаковки, эффективное использование воды, отсутствие несчастных случаев и безответственного потребления.

В условиях COVID-19 главным приоритетом социальных инвестиций «Балтики» остается помощь местным сообществам. «Балтика» развернула социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Проекты в области устойчивого развития компании «Балтика» в Уральском регионе:

Стремясь к сокращению экоследа готовой продукции, «Балтикой» и партнерами компании в Челябинской и Свердловской области установлено 770 контейнеров для раздельного сбора отходов.

В 2019 году «Балтика» вступила в Национальный совет по корпоративному волонтерству Челябинской области с целью объединить усилия и ресурсы для решения социально значимых проблем региона.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Уже в 2020 году «Балтика» развернула социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии COVID-19. Так, на территории Свердловской области компания совместно с региональной Ассоциацией социально ориентированных некоммерческих организаций помогла приобрети бесконтактные инфракрасные термометры, нитриловые перчатки, дезинфицирующие спиртосодержащие жидкости и аппараты для обеззараживания воздуха.

Эти средства поступили в социальные учреждения для нужд пожилых людей, подвергающихся наибольшей опасности в период пандемии COVID-19. Кроме того, «Балтика» совместно с ООО «Кейтеринг «Кольцово»» предоставила 16 000 бутылок воды для продуктовых наборов, которые ежедневно доставляются пожилым екатеринбуржцам, находящимся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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