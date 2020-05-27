2020-05-27T10:42:43+03:00
Происшествия

В общежитии УрФУ скончалась студентка из Гвинеи

Сейчас университет находится в тесном сотрудничестве с посольством Гвинейской Республики
Олег ГАЛИМОВ
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Органами СКР проводится доследственная проверка по данному фактуОрганами СКР проводится доследственная проверка по данному фактуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прошлым вечером в общежитии УрФУ № 1 на улице Большакова, 79 в Екатеринбурге скончалась студентка из Гвинеи. В пресс-службе вуза отмечают, что смерть наступила в виду «ненасильственных причин».

- Сейчас университет находится в тесном сотрудничестве с посольством Гвинейской Республики, - сообщили в пресс-службе вуза.

В Следственном комитете уже заявили о начале проверки.

- Органами СКР проводится доследственная проверка по данному факту. Признаков криминала в данной ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, - заявили в ведомстве.

Напомним, что в октябре 2019 года в Екатеринбурге нашли мертвой 21-летнюю студентку УрГПУ Юлию. Как позже рассказали «КП» знакомые девушки, она решила свести счеты с жизнью из-за расставания с молодым человеком.

- Девушка была порядочной и воспитанной. Она хорошо училась, была одной из лучших на своем потоке, - кратко прокомментировали трагедию представители института иностранных языков.

Юноша подтвердил факт смерти экс-возлюбленной, но после непродолжительной переписки перестал отвечать на вопросы и заблокировал страницу корреспондента «КП». После смерти Юлии он выложил пост в Instagram, в котором призвал друзей не молчать о проблемах и высказываться.

А на прошлой неделе под Тюменью нашли пропавшую в октябре школьницу из Туринска Олесю Ежову. Истинная причина смерти девочки еще не ясна, родители покойной ждут результаты экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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