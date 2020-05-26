Из здания, загоревшегося на Уралмаше, эвакуировали 23 человека

26 Май 2020 2020-05-26T20:45:59+03:00

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Из здания, загоревшегося сегодня вечером на Уралмаше, эвакуировали 23 человека. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на улице бульвар Культуры горела неэксплуатируемая часть здания Екатеринбургской академии современного искусства. Из-за конструктивных особенностей здания, то есть из-за пустотных перекрытий и перегородок огонь быстро распространялся по помещению. Поэтому пожарные боролись с огнем больше двух часов.

- Пожарным удалось не допустить перехода огня на эксплуатируемые помещения здания и духовный центр, вплотную примыкающий к зданию академии искусств. В одной из частей здания академии искусств на 1-м этаже расположен магазин, из которого при пожаре эвакуировано 23 человека, пострадавших в результате пожара нет, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС Свердловской области

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. На месте был развернут штаб пожаротушения. На пожаре работали три звена газодымозащитной службы. Для ликвидации огня снаружи здания задействовались пожарные автолестницы и подъемники. Огонь тушили 78 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной техники. Сейчас на месте проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781428" frameborder="0"></iframe> Пожар в Екатеринбургской академии современного искусства.Видео: Валерий Казаков, замначальника ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU