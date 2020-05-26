Из здания, загоревшегося на Уралмаше, эвакуировали 23 человека
Из здания, загоревшегося сегодня вечером на Уралмаше, эвакуировали 23 человека. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на улице бульвар Культуры горела неэксплуатируемая часть здания Екатеринбургской академии современного искусства. Из-за конструктивных особенностей здания, то есть из-за пустотных перекрытий и перегородок огонь быстро распространялся по помещению. Поэтому пожарные боролись с огнем больше двух часов.
- Пожарным удалось не допустить перехода огня на эксплуатируемые помещения здания и духовный центр, вплотную примыкающий к зданию академии искусств. В одной из частей здания академии искусств на 1-м этаже расположен магазин, из которого при пожаре эвакуировано 23 человека, пострадавших в результате пожара нет, – рассказали в пресс-службе МЧС.
Фото: МЧС Свердловской области
Площадь пожара составила 700 квадратных метров. На месте был развернут штаб пожаротушения. На пожаре работали три звена газодымозащитной службы. Для ликвидации огня снаружи здания задействовались пожарные автолестницы и подъемники. Огонь тушили 78 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной техники. Сейчас на месте проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.
Пожар в Екатеринбургской академии современного искусства.Видео: Валерий Казаков, замначальника ГУ МЧС по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU