2020-05-26T18:09:14+03:00
Происшествия

«Потолок обрушился, полыхнуло очень сильно»: на Уралмаше загорелся ЦК «Орджоникидзевский»

На место ЧП выехали пожарные [Видео]
Данил СВЕЧКОВ
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Пожар начался в начале восьмого часа вечера. Фото: кадр с видео, записаного Вероникой БулатовойПожар начался в начале восьмого часа вечера. Фото: кадр с видео, записаного Вероникой Булатовой
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В начале восьмого часа вечера на Уралмаше в Екатеринбурге случилось ЧП. Как сообщают очевидцы, на бульваре Культуры загорелось здание Центра культуры «Орджоникидзевский»

- Потолок обрушился и полыхнуло очень сильно! - сообщают очевидцы.

Как отмечают в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19.14.

- На месте пожара работают 17 единиц пожарно-спасательной техники, около 60 человек личного состава, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Принимаются меры по недопущению распространения огня на соседние строения.

Ситуацией с пожаром заинтересовались и сотрудники полиции. Они отмечают, что возгорание произошло в заброшенном пристрое по адресу бульвар Культуры, 3.

- На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции №15 под личным руководством начальника территориального ОВД полковника Филиппа Куклина, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - По предварительным данным пострадавших нет.

Пожар случился в центре культуры «Орджоникидзевский». Фото: Вероника Булатова

Пожар случился в центре культуры «Орджоникидзевский». Фото: Вероника Булатова

На месте пожара работали 17 единиц пожарно-спасательной техники, около 60 сотрудников МЧС. Фото: Вероника Булатова

На месте пожара работали 17 единиц пожарно-спасательной техники, около 60 сотрудников МЧС. Фото: Вероника Булатова

ИСТОЧНИК KP.RU

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