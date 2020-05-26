2020-05-26T20:29:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Евгений Куйвашев рассказал о проверках в неблагополучном районе по COVID-19

На нарушителей самоизоляции за выходные составлено почти 220 протоколов
Алина СУРИНА
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В выходные в Железнодорожном районе прошли проверкиВ выходные в Железнодорожном районе прошли проверкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев в Instagram. Сегодня один из подписчиков спросил главу региона, как обстоят дела с проверками «резиновых квартир» в Железнодорожном районе Екатеринбурга, в котором было выявлено больше всего случаев COVID-19. Евгений Куйвашев рассказал, что в минувшие выходные в районе особенно тщательно проверяли, как соблюдается особый режим.

- Это, конечно, не означает, что на каждую улицу вышли патрули, но у нас там был развернут мобильный штаб, на торговые объекты выходили сотрудники министерства общественной безопасности, МинАПК, полиции и Росгвардии, - написал губернатор.

За выходные сотрудниками полиции составлено почти 220 протоколов о нарушениях особого режима в регионе. Кроме того с жителями района проведено свыше 1,3 тысячи профилактических бесед. Что касается "резиновых квартир" - с начала этого года, по словам главы региона, в Железнодорожном районе сотрудниками полиции выявлены 342 «резиновые квартиры». Кроме того возбуждено 67 уголовных дел.

- Мы отдаем себе отчет в том, что активному росту заболеваемости в районе способствовали и такие явления как передача вируса между жильцами съемных квартир, часто - из числа трудовых мигрантов. И с так называемыми резиновыми квартирами мы, безусловно, также боремся.

Напомним, что ранее вице-губернатор области Павел Креков рассказал, что в Железнодорожном районе подавляющее большинство жителей не соблюдает санитарные нормы и самоизоляцию, а также не носит защитных масок. По его словам, жители этого района демонстрируют серьезную разницу в заболевании пневмонией, вирусными респираторными заболеваниями и коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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