Лидерам секты со Вторчермета, обвиняемым в убийстве мальчика, продлили арест до конца лета

26 Май 2020 2020-05-26T11:12:54+03:00

По версии следствия, ребенка пытали, а потом закопали в лесу

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В Екатеринбурге Ленинский районный суд продлил срок ареста главе религиозной общины «Ученики Иисуса Христа» Земфире Гайнуллиной и ее последователю Ивану Казанцеву. Сектанты обвиняются в убийстве 9-летнего ребенка, тело которого нашли в лесополосе на Вторчермете.

- Преступление было совершено в ноябре 2019 года во время проведения так называемого обряда экзорцизма. Постановлением суда мера пресечения обоим продлена по 26 августа 2020 года, - поясняют в суде.

Напомним, что Гайнуллина и Казанцев пытались скрыться и были задержаны в Башкортостане. Отметим, что у Казанцева обнаружили паспорт гражданина Германии.

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ИСТОЧНИК KP.RU