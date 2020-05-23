В Свердловской области еще две смерти от коронавируса

23 Май 2020 2020-05-23T11:51:40+03:00

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В Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса за последние сутки скончались еще два пациента медицинских учреждений. Таким образом, общее число жертв COVID-19 с начала февраля 2020 года составило 14 человек.

Всего же по состоянию на 23 мая в регионе зафиксировано 3 614 заболевших коронавирусом, из них 171 человек – за сутки. Полностью вылечились от инфекции 1 207 человек.

В субботу, 23 мая, стало известно, что из обсервации в санатории «Обуховский» под Камышловом выпустили 300 рабочих из Мурманска, которые находились здесь на обсервации. Часть из них оказалась заражена коронавирусом, поэтому из отправили в больницы региона, остальных отпустили. Сам санаторий тщательно продезинфицировали.

Также известно, что утром на рынок «Таганский ряд» в Екатеринбурге наведались городские полицейские, которые проверили, как здесь соблюдается социальная дистанция. В ходе рейда был задержан мужчина в неадекватном состоянии. Об итогах рейда будет сообщено чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU