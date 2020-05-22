Медики Свердловской области за сутки обследовали на коронавирус больше шести тысяч человек
По данным регионального оперштаба на 22 мая, за сутки в Свердловской области медики обследовали на коронавирус больше шести тысяч человек. Специалисты провели 6 727 исследований проб на COVID-19, взятых у людей, имеющих либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо контакт с возможным зараженным COVID-19, а также недавно вернувшихся из территорий с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
- По данным на 22 мая, за минувшие сутки в Свердловской области медиками обследовано 6 308 человек. Всего обследовано 206 843 человека, - рассказали в оперштабе.
Общее количество проведенных в регионе исследований на коронавирус составляет 224 458. Сегодня в регионе было выявлено еще 135 заболевших. Общее число заразившихся за все время достигло 3 443 человек. Врачи оценивают состояние 11-ти как тяжелое, 94-х – средней тяжести, остальных как удовлетворительное.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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