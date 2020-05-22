Числа выздоровевших от COVID-19 на Среднем Урале перевалило за тысячу
За минувшие сутки в Свердловской области врачи выписали еще 87 человек, переболевших коронавирусом. Таким образом, на сегодняшний день в регионе – 1 083 выздоровевших пациента. Об это сообщает региональный оперштаб.
Однако сегодня стало известно о еще 135 заболевших. Больше всего новых случаев – в Екатеринбурге (+85). Также в статистику попали жители Дегтярска, Верхней Пышмы, Богдановича, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, Артемовского, Артинского ГО, Асбеста, Березовского, Бисертского ГО, Верхнего Дуброво, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Новой Ляли, Ревды, Серова, Талицкого и Сысертского ГО, и один житель другого региона России.
Общее число заразившихся за все время достигло 3 443 человек. Врачи оценивают состояние 11-ти как тяжелое, 94-х – средней тяжести, остальных как удовлетворительное.
Кроме того, сегодня стало известно о еще двух погибших от коронавируса. Таким образом, в регионе за все время – 12 смертей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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