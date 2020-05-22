Ученики детских школ искусств выставляют свои работы на сайте «Синара Центра»

22 Май 2020 2020-05-22T09:21:45+03:00

На онлайн-выставке «Ритмы мегаполиса» представлена живопись и графика юных художников от 6 до 17 лет

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Сайт культурно-выставочного комплекса стал площадкой VIII открытого городского конкурса творческих работ учащихся детских школ искусств «Ритмы мегаполиса». Работы для онлайн-выставки выбрали кураторы Галереи Синара Арт.

В 2020 году конкурс посвящен 185-летию со дня рождения Алексея Ивановича Корзухина, знаменитого художника, одного из лучших русских мастеров бытового жанра и уральца по происхождению. Тема конкурсных работ – «Воскресный день». По традиции, в конкурсе определены две номинации: «Живопись» и «Графика» и возрастные категории 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет.

Конкурс уже восьмой год подряд организует Екатеринбургская детская художественная школа №3 имени А.И. Корзухина при поддержке Управления культуры Администрации города Екатеринбурга и Галереи Синара Арт.

- Главная ценность этого проекта – это формирование у детей заинтересованного отношения к ярким культурным событиям родного города, его достопримечательностям, истории и современности. Создавая работы для конкурса, юные творцы через погружение в мир фантазии передают разнообразную палитру красок большого города, архитектурный и культурный облик малой родины, осмысляют творческое наследие прославленных горожан, – отмечают организаторы.

Галерея Синара Арт всегда с радостью выставляла работы конкурсантов в своих залах. Сложная эпидемиологическая ситуация этого года заставила найти новое решение для презентации работ учеников школ искусств: произведения представлены в онлайн-формате и в составе кураторского отбора галереи. Таким образом, в результате конкурса будут отмечены как работы победителей, выбранные традиционным жюри, так и произведения ребят, больше всего понравившиеся кураторам галереи.

Сейчас вся деятельность «Синара Центра» перенесена в виртуальное пространство: на сайт и в соцсети. В рубрике #proзапас можно найти новости об уральском и российском искусстве, интересном кино и музыке. В онлайн-формате уже прошла винная вечеринка и интеллектуальная игра «Синара Квиз». Поиск новых форм продолжается.

Выставка «Ритмы мегаполиса» открыта на сайте «Синара Центра» с 22 мая по 30 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU