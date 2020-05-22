2020-05-22T08:50:49+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле планируют снести аварийный наркодиспансер

Подрядчику заплатят за работы 2,7 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Фото: Google MapsФото: Google Maps
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В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, планируют снести аварийное здание наркологического диспансера психиатрической больницы №7, которое находится на улице Черноморской, 3. Соответствующие документы появились на портале госзакупок. Так же отмечается, что работы по сносу должны быть выполнены уже этим летом.

Подрядчику за работы заплатят 2,7 миллионов рублей. Работникам нужно будет разобрать здание по кирпичикам, собрать, вывезти и утилизировать весь мусор, скопившийся на площадке, после чего выровнять территорию. Крайний срок завершения работ – 1 сентября этого года.

Кстати, чуть раньше мы писали о том, что в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать несколько корпусов Демидовской больницы. За работы, в общем, заплатят полтора миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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