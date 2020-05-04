В Нижнем Тагиле за полтора миллиона отремонтируют корпуса Демидовской больницы
В Нижнем Тагиле запланировали капитальный ремонт нескольких отделений Демидовской больницы. На это выделено больше полутора миллионов рублей. На портале госзакупок опубликовано три закупки по каждому из отделений.
Так, в хирургическом отделении за 618 тысяч планируется установить противопожарные извещатели, ограждения на тупиковых лестничных проемах, а также противопожарные перегородки и двери.
В отделении женской консультации планируется провести облицовку стен, установку нового подвесного потолка и металлической входной двери. Заплатить подрядчикам готовы 498 тысяч рублей.
Кроме того, ремонт требуется и поликлинике при Демидовской больнице. В ней нужно будет поменять противопожарный извещатель. На эти работы выделено 413 тысяч рублей.
Заявки поступают до 12 мая, 13-го будут выбраны победители. Заказчиком выступает сама Демидовская больница.
ИСТОЧНИК KP.RU