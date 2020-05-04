В Нижнем Тагиле за полтора миллиона отремонтируют корпуса Демидовской больницы

4 Май 2020 2020-05-04T11:52:28+03:00

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В Нижнем Тагиле запланировали капитальный ремонт нескольких отделений Демидовской больницы. На это выделено больше полутора миллионов рублей. На портале госзакупок опубликовано три закупки по каждому из отделений.

Так, в хирургическом отделении за 618 тысяч планируется установить противопожарные извещатели, ограждения на тупиковых лестничных проемах, а также противопожарные перегородки и двери.

В отделении женской консультации планируется провести облицовку стен, установку нового подвесного потолка и металлической входной двери. Заплатить подрядчикам готовы 498 тысяч рублей.

Кроме того, ремонт требуется и поликлинике при Демидовской больнице. В ней нужно будет поменять противопожарный извещатель. На эти работы выделено 413 тысяч рублей.

Заявки поступают до 12 мая, 13-го будут выбраны победители. Заказчиком выступает сама Демидовская больница.

ИСТОЧНИК KP.RU