Госпиталь для ветеранов войн получит 50 аппаратов ИВЛ от Союза промышленников и предпринимателей

21 Май 2020 2020-05-21T17:23:00+03:00

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Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн получит 50 аппаратов искусственной вентиляции легких производства «Тритон-ЭлектроникС». Средства на закупку – 68,5 млн рублей – перечислили благотворители Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по просьбе регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

- Нам удалось собрать на спецсчет СОСПП более 100 миллионов рублей в кратчайшие сроки. С помощью этих средств приобретаются экспресс-тесты и оборудование для городских больниц и диагностических лабораторий, различные препараты, медицинская одежда и средства индивидуальной защиты для медиков, санитарных врачей и полиции. На 68,5 млн рублей по просьбе регионального оперштаба мы покупаем 50 аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн. На сегодняшний день помощь получили учреждения здравоохранения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте, всего 11 учреждений в 8 муниципальных образованиях. Заявки продолжают поступать, мы готовы и дальше помогать региону, – рассказал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Первая партия – 20 аппаратов ИВЛ – уже доставлена в госпиталь. В ближайшие дни медицинское учреждение получит остальные 30 штук.

-На сегодняшний день госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован в инфекционный, и мы ежедневно принимаем инфицированных коронавирусом, состояние которых порой бывает тяжелым. Чтобы пережить критический момент течения болезни, нам приходится прибегать к использованию аппаратов ИВЛ, с помощью которых кровь пациента насыщается достаточным уровнем кислорода для поддержания иммунной системы человека. Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей оказали нам поддержку в сложный период борьбы с новой инфекцией – COVID-19 и закупили Госпиталю 50 аппаратов фирмы «Тритон-ЭлектроникС», которые уже частично прибыли на территорию медучреждения и незамедлительно устанавливаются в отделения, – сказал начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

Напомним, Президиум Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей принял решение о создании фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией. Предприятия-члены СОСПП перечисляют средства на спецсчет. Расходование средств данного фонда осуществляется по решению Президиума Совета СОСПП и исходя из потребностей, обозначенных Губернатором Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU