2020-05-21T16:18:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за сутки провели 8 063 исследований проб на коронавирус

Медики за сутки обследовали 7 633 человека
Алина СУРИНА
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С начала пандемии коронавируса в регионе обследовано больше 200 тысяч человекС начала пандемии коронавируса в регионе обследовано больше 200 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперштаба на 21 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 8 063 исследования проб на коронавирус. Их брали у людей, имеющих показания для тестирования. также, за сутки медиками обследовано 7 633 человека.

- Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 217 731. Обследовано всего 200 535 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что сегодня стало известно еще о 174 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в регионе теперь у 3 308 человек. Состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Кроме того, за сутки в области увеличилось число смертей от инфекции - подтверждено еще два летальных случая, теперь их десять.

Динамика коронавируса на Урале на 21 мая Фото: Ксения Кривощекова

Динамика коронавируса на Урале на 21 мая Фото: Ксения Кривощекова

ИСТОЧНИК KP.RU

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