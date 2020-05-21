2020-05-21T13:16:26+03:00
Общество

Свердловские власти подготовили законопроект о штрафах во время «сон-часа»

Его рассмотрят уже 9 июня
Мария Трапезникова
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В начале июня рассмотрят закон о штрафах за нарушение сон часаВ начале июня рассмотрят закон о штрафах за нарушение сон часаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем, 21 мая, депутаты Заксобрания Свердловской области обсудили законопроект о штрафах во время «сон часа» - документ уже подготовлен и будет рассмотрен 9 июня.

- Необходимость введения дополнительных дневных часов тишины, обсуждение которого началось в Instagram губернатора Евгения Куйвашева, получает все более широкую поддержку населения, - рассказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. – Об этом говорят и люди старшего поколения, и родители малолетних детей, и многие граждане, в том числе молодые, которые в связи с ограничениями по COVID-19 проводят больше времени дома именно в дневные часы.

Данные по заболеваемости на 21 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Данные по заболеваемости на 21 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

«Время тишины» на Среднем Урале хотят установить с 13:00 до 15:00 в жилых многоквартирных домах. Сегодня пока что действует другой закон – шуметь нельзя с 23:00 до 8:00 в будни и с 18:00 до 11:00 в выходные и праздничные дни. Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области введен до 25 мая.

Штрафы за нарушение «сон-часа» уже ввели Москва, Севастополь, Московская, Омская, Орловская области, а также Республика Коми. В Свердловской области этот вопрос находится на рассмотрении.

В тех регионах, где закон о штрафах уже действует, нарушителям тишины и покоя грозит от 500 до 2 000 рублей. Должностным лицам придется заплатить от 1 000 до 5 000 рублей, юрлицам – от 3 000 до 7 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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