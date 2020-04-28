В Свердловской области хотят ввести штрафы за нарушение «сон-часа»

28 Апр 2020 2020-04-28T13:19:24+03:00

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Депутаты Свердловской области хотят ввести в регионе штрафы за нарушение дневного режима тишины. Как рассказала председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, губернатору Евгению Куйвашеву нередко жалуются на эту проблему семьи с маленькими детьми, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены сидеть на самоизоляции.

Детей надо укладывать спать днем, но часто это не удается сделать из-за соседей, мешающих ремонтом или громкой музыкой.

- На данный момент статья 37 областного закона №52 «Об административных правонарушениях» устанавливает ответственность за нарушение режима тишины и покоя граждан в будние дни с 23:00 до 8:00, а также с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные нерабочие дни, - отметила Людмила Бабушкина. – Мониторинг законодательства показывает, что ряд субъектов РФ установили ответственность за нарушение режима тишины в период с 13:00 до 15:00 в региональных законах об административных правонарушениях.

Штрафы за нарушение «сон-часа» уже ввели Москва, Севастополь, Московская, Омская, Орловская области, а также Республика Коми. В Свердловской области этот вопрос находится на рассмотрении.

В тех регионах, где закон о штрафах уже действует, нарушителям тишины и покоя грозит от 500 до 2 000 рублей. Должностным лицам придется заплатить от 1 000 до 5 000 рублей, юрлицам – от 3 000 до 7 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU