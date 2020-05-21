«Очень желанная»: жена футболиста Погребняка поразила фанатов длинными ножками
Конец весны ознаменовался для Марии Погребняк травлей в Instagram. Все началось после поста светской львицы с фотографией в огороде, подкрепленной рассуждениями об искусственном интеллекте. Бороться с хейтерами жена нападающего «Урала» решила жестко и категорично – сразу же написала заявление в полицию.
Мария Погребняк рассказала, как отреагировала на травлю в Instagram
Инцидент, по всей видимости, стал хорошим уроком для любителей оскорблений в Сети. Теперь же на странице Марии в основном восторженные комментарии. Вот и последний пост, где Погребняк спародировала флешмоб от Gucci, обернулся волной восхищения.
Поклонники не смогли пройти мимо длинных худых ног матери троих детей и завалили ее комплиментами. Вот лишь некоторые из них.
- Очень желанная! – написал воздыхатель.
- У вас шикарные ноги! Не ноги, а – мечта! – пишет девушка Валентина.
- Вот я понимаю ноги от ушей! Очень красиво, когда все в человеке сочетается! Мария вы красавица, люблю вас, - прокомментировала подписчица Олеся Ярченкова.
Сама Погребняк в разговоре с «КП» призналась, что такие худые ноги у нее с детства.
- Девочки должны помнить, что любое несовершенство внешности может в будущем стать их достоинством. Недавно мне писала школьница, ее затравили в классе из-за носа картошкой. Это же настоящая психологическая травма! Меня же в детстве все дразнили за пухлые щеки, но сейчас я знаю, что это моя особенность и ее нельзя стыдиться!
ИСТОЧНИК KP.RU