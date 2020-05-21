2020-05-21T07:31:38+03:00
Общество

В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19

У всех 36 человек есть свердловская прописка
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в Екатеринбурге прилетели вахтовики из якутского месторождения, где ранее зафиксировали вспышку коронавируса. Спецборт летел с остановкой в Волгограде и Астрахани. В столицу Урала прибыли 36 рабочих, всех их сразу же отправили на две недели в обсерватор.

- В Екатеринбурге прилетели 36 человек, все размещены в обсерваторе. Все они со свердловской пропиской, - уточнили «КП-Екатеринбург» в оперштабе.

Напомним, что на Урале в конце марта прибыли рабочие из Мурманска. У них подтвердился COVID-19. Сейчас они находятся на обсервации в санатории «Обуховский» Камышловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В свердловских отделениях почты установили гигантские защитные экраны
Нарушали самоизоляцию: полицейские Екатеринбурга разогнали кальянщиков на Вознесенской горке
Выпускникам УрФУ на такси доставят мантии и шапочки для онлайн-выпускного
У екатеринбурженки забрали иномарку из-за долга в 250 тысяч
В уральской колонии начали шить противочумные костюмы
В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19
Свердловский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по летним лагерям
33 прорыва за три дня: в Екатеринбурге завершился первый этап опрессовок
Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и дождливыми
Небо над Екатеринбургом подсветили гигантскими прожекторами
В Нижнем Тагиле начали строить экопарк
Сотрудникам больниц на Урале будут доплачивать за работу с коронавирусными больниыми: губернатор назвал цифры
«Сквер наш»: в Екатеринбурге уничтожили протестное граффити
В Свердловской области за два дня в детских садах открыли 300 дежурных групп
Мэр Екатеринбурга разберется с «пробками» в метро
Екатеринбург вошел в десятку самых комфортных для бизнеса городов России
На Урале врачей разделят для более эффективной помощи пациентам
Почему в Свердловской области с 19 мая открылись не все поликлиники: объясняет губернатор
Когда откроются ТЦ и кафе: рассказывает главный санврач Свердловской области
«Екатеринбурггаз» заменил старые плиты в квартирах ветеранов
Уральские медики за сутки провели больше семи тысяч исследований проб на коронавирус
Названы условия при которых в Свердловской области откроются детские лагеря
Когда Екатеринбург ждет вторая волна коронавирусной безработицы: отвечает эксперт
Как проходит вакцинация детей в пандемию коронавируса в Екатеринбурге: рассказывает мэрия
Крупнейший провайдер цифровых услуг рассказал, чем уральцы занимаются в интернете
Исследование УБРиР: какие покупки совершали клиенты на самоизоляции