В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19
Минувшей ночью в Екатеринбурге прилетели вахтовики из якутского месторождения, где ранее зафиксировали вспышку коронавируса. Спецборт летел с остановкой в Волгограде и Астрахани. В столицу Урала прибыли 36 рабочих, всех их сразу же отправили на две недели в обсерватор.
- В Екатеринбурге прилетели 36 человек, все размещены в обсерваторе. Все они со свердловской пропиской, - уточнили «КП-Екатеринбург» в оперштабе.
Напомним, что на Урале в конце марта прибыли рабочие из Мурманска. У них подтвердился COVID-19. Сейчас они находятся на обсервации в санатории «Обуховский» Камышловского района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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