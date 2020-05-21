В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19

21 Май 2020 2020-05-21T07:31:38+03:00

У всех 36 человек есть свердловская прописка

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Минувшей ночью в Екатеринбурге прилетели вахтовики из якутского месторождения, где ранее зафиксировали вспышку коронавируса. Спецборт летел с остановкой в Волгограде и Астрахани. В столицу Урала прибыли 36 рабочих, всех их сразу же отправили на две недели в обсерватор.

- В Екатеринбурге прилетели 36 человек, все размещены в обсерваторе. Все они со свердловской пропиской, - уточнили «КП-Екатеринбург» в оперштабе.

Напомним, что на Урале в конце марта прибыли рабочие из Мурманска. У них подтвердился COVID-19. Сейчас они находятся на обсервации в санатории «Обуховский» Камышловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU